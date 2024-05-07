رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي بلاسخارت

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 7/ 5 /2024 ممثلة الامين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بمناسبة انتهاء مهام عملها في العراق".