السامرائي يبحث مع السفير الاسترالي عملية انتخاب رئيس مجلس النواب

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، أن السامرائي "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء؛ السفير الأسترالي في العراق غلين مايلز، وتركز اللقاء على مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".كما تم، وفق البيان، "تبادل وجهات النظر حول أهمية الاستقرار السياسي في العراق والجهود المبذولة لتعزيزه عبر تحقيق التوازن السياسي والاجتماعي وضرورة المضي قدماً في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، بهدف تعزيز الجانب الرقابي والتشريعي لأعلى سلطة تشريعية، التزاماً بالدستور والأعراف والاتفاقات السياسية".