Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عمليات بغداد تكشف حقيقة وجود انفجار في العاصمة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم

سياسة

2024-05-07 | 12:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
7,679 مشاهدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، فيما أصدر عدة قرارات.

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن السوداني "ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات المهمة في مختلف المجالات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها".

وفي مجال تنظيم استثمار الثروة النفطية، وعمل الشركات المستثمرة بهذا القطاع، أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2024) الخاصة بمصفى كركوك الاستثماري وتوصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:

1. ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته، وتثبيت ذلك في العقد الذي سيُبرم بين المستثمر ووزارة النفط.

2. إلزام المستثمر، عقديًّا، بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة (البيضاء) لا تقل عن (80%) من النفط المجهز للمصفى المذكور.

3. إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية (EURO5).

4. قيام وزارة النفط بالتفاوض مع المستثمر بشراء المشتقات النفطية البيضاء المذكورة آنفًا، على وفق ما جاء في القانون، وبالطريقة التي تحقق المردود الاقتصادي للوزارة، وبالأسعار والمعايير المعتمدة لدى شركة تسويق النفط (سومو)، وشركة توزيع المنتجات النفطية، مع التأكيد أن النموذج المعروض (B.O.O) لا يستلزم النظر إلى كلفة الاستثمار كعامل أساس؛ كون المشروع سيبقى مملوكًا للمستثمر وتتمّ المقارنة بالأسعار العالمية أو السائدة، إلا في حال تغيير طبيعة الاستثمار من (B.O.O) إلى (B.O.T) فيؤخذ بالحسبان كفترات استرداد ومحسوب مع عمر الاستثمار.

5. قيام وزارة النفط بمتابعة تنفيذ المشروع على وفق القانون ونصوص العقد الموقع المذكور.

6. قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة؛ لأجل التسريع في إقامة المشروع؛ لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كركوك اقتصاديًا.

7. قيام وزارة النفط بدراسة إمكانية أن تكون طاقة المشروع (150) ألف برميل، على وفق التصاميم المتوفرة لديها، وبعد احتساب الموازنة للنفط المتوفر في كركوك.

وفي جانب الطاقة أيضًا، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (24006 خ) التي تبين تنفيذ وزارة النفط/ شركة سومو، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (23559 لسنة 2023)، بالتعاقد المباشر مع (شركة ناقلات النفط العراقية التابعة إلى وزارة النفط، والشركة العامة للنقل البحري التابعة إلى وزارة النقل) لنقل وخزن المنتوجات النفطية المصدرة، بمقدار (70%) لشركة ناقلات النفط العراقية، و (30%) للشركة العامة للنقل البحري، إزاء مراحل العمل كافة (النقل والخزن) للمنتوجات النفطية، بمختلف الوسائل.

وفي ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة، وإنهاء ملفاتها وتهيئة مستلزمات استكمالها، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:

1- زيادة مقدار الاحتياط في مقاولة جسر الكارضية في محافظة واسط.

2- زيادة كلفة مشروع (إنشاء جسر الكوت الثاني ومقترباته، جسر الكارضية والطريق الحولي بطول 30 كم).

3- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (تطوير باب الخان وباب بغداد بطول 7 كم)، ضمن مشروع (تبليط وتطوير شوارع في مركز كربلاء/ م3، وإنشاء طريق الرابط الجنوبي/ م2، وتغليف مبزل الكرة وفروعه في مركز المحافظة/ المرحلة الأولى).

4- زيادة الكلفة الكلية لمشروع تجهيز محولة قدرة (31.5) ام.في.اي في مركز قضاء سوق الشيوخ/ لمحافظة ذي قار.

5- زيادة الكلفة الكلية ونسبة الاحتياط لمقاولة الأعمال التكميلية لمشروع (إنشاء بناية متعددة الطوابق مع مصرف في مركز وزارة الداخلية).

6-استحداث مكوّن (الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية)، ضمن مشروع (إعداد التصاميم والتدقيق للأعمال التكميلية لمشاريع خطوط السكك)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع آنفاً.

ووافق المجلس على تعديل قراره (24207 لسنة 2024)، بخصوص إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، المتعلقة بتوصيات لجنة الأمر الديواني (23942) بشأن الديون الخارجية، لتصبح بحسب الآتي:

1-رفع الفقرة الثانية المتضمنة مشاريع القروض المتلكئة، الموصى بإلغائها، الخاصة بمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ورصد تخصيصات مالية مقدارها 10 ملايين دولار لعام 2024، لحين إعادة النظر بالمشروع وإكمال المفاوضات مع الجانب الفرنسي.

2-تعديل المبالغ المثبتة في نص المادة (2/ العجز/ 1 / ب – 11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لرصد تمويل (مشروع مجاري مدينة الحمزة)، بمقدار مليون دولار، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ورصد تمويل 10 ملايين دولار لمشروع مجاري الخالدية، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

3-في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الفرنسي يتم إدراج المشروعين، موضوع البحث، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات.

وفي إطار متابعة أحوال منطقة سنجار، وإعمار المناطق المحررة، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) لتصبح بحسب الآتي:

1-إلغاء تخصيص قطعتي الأرض المبينتين في الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإعادة ملكيتها إلى مديرية بلدية سنجار/ محافظة نينوى.

2- تزويد وزارة الهجرة والمهجرين محافظةَ نينوى وصندوقَ إعمار سنجار وسهلَ نينوى، بإحصائية دقيقة بأعداد العوائل النازحة من قضاء سنجار الساكنين في المخيمات حصرًا؛ بهدف الاستفادة منها في إعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية، وتحديد عدد الوحدات السكنية اللائقة المطلوب توافرها لهم.

3- تنفيذ محافظة نينوى وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) المتضمن: (إنشاء المجمعات السكنية على قطعتي الأرض، موضوع البحث، من التخصيصات المالية المتاحة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).

ومن اجل توفير كامل الدعم للقوات المسلحة، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية، مبلغ (56.375) مليار دينار، إلى وزارة الدفاع، لأعمال التأهيل الضرورية والمهمة لإسناد قطعات الجيش، ضمن موازنة وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وبشأن تنظيم عمل العمالة الوافدة، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني (23602)، بشأن دراسة مدة تكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المُخالفة، المقدمة من وزارة الداخلية في 24 شباط 2024، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأنها.

وفي مجال الاستثمار وتنظيمه، أقر مجلس الوزراء تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على تعديل تعريف الإقليم المبيّن ذكره في اتفاقية (تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية)، استنادًا إلى أحكام الدستور، على أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة آنفًا، وإحالة مشروع تلك الاتفاقية، بعد التوقيع عليه بين البلدين، إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة عليها، وفق ما نصّ عليه قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

وتثميناً للإنجاز الذي حققه أبطال منتخبنا الأولمبي بالتأهل لأولمبياد باريس 2024، أقر مجلس الوزراء تكريم لاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقطع أراضٍ سكنية مجانية بمساحة (200م2) ومنحة شهرية مقدارها 400 ألف دينار لكل منهم، على وفق المادة 3/ ثانياً – جـ، من قانون منح الرياضيين الأبطال والرواد (6 لسنة 2013)؛ لحصولهم على المركز الثالث في بطولة كأس آسيا تحت سن (23) سنة، وتأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، كما أقر تكريم الملاك التدريبي للمنتخب العراقي الأولمبي لكرة القدم بقطع أراض سكنية بمساحة (200م2) لكل منهم، وكذلك تكريم الرباع العراقي (علي عمار يسر)، بقطعة أرض مساحة 200 م2؛ لتأهله إلى اولمبياد باريس، واستثناء المذكورين من شرطَي مسقط الرأس والتعهد الشخصي بعدم تملك المشمولين المذكورين آنفًا أو زوجاتهم أو أولادهم القاصرين قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية من الدولة.
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-07
Play
07-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
Play
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
Morning Live
Play
Morning Live
ارتفاع اسعار البانزين في العراق - حلقة ١٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-07
Play
ارتفاع اسعار البانزين في العراق - حلقة ١٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-07
Play
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
Play
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
Play
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
Play
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
Play
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
العادات السيئة في المجتمع 6-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-06
Play
العادات السيئة في المجتمع 6-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
07-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-07
Play
07-05-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
Play
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
Morning Live
Play
Morning Live
ارتفاع اسعار البانزين في العراق - حلقة ١٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-07
Play
ارتفاع اسعار البانزين في العراق - حلقة ١٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-07
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-07
Play
قضاء المحمودية بغداد - الحلقة ١٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
Play
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
Play
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
Play
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
Play
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
العادات السيئة في المجتمع 6-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-06
Play
العادات السيئة في المجتمع 6-5-2024 | 2024
07:00 | 2024-05-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
Play
فقرة الأبراج وفقرة لو 6-5-2024 | 2024
00:30 | 2024-05-06
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.