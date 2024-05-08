المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى اسقاط عضوية شعلان الكريم من البرلمان

واظهر موقع المحكمة الاتحادية العليا، تفاصيل الدعوى التي تابعتها السومرية نيوز، والتي رفعها النائب يوسف الكلابي وفالح الخزعلي وحسين مؤنس والتي تطالب باسقاط عضوية النائب شعلان الكريم، لإنتفاء الشروط الدستورية والقانونية الواجب توافرها في عضو مجلس النواب وطلبوا إصدار أمر ولائي يمنع المدعى عليه من مزاولة عمله النيابي لحين حسم موضوع الدعوى.وقررت المحكمة حسم الدعوى بالرد لعدم وجود ما يستوجب إبطال أو إسقاط عضوية النائب شعلان عبد الجبار الكريم واعتبار عضويته صحيحة.