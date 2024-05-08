Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الريال يهزم البايرن ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بغداد لواشنطن: التشريعات تخص العراق ولابد أخذ ثقافة المجتمع بالاعتبار

سياسة

2024-05-08 | 15:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بغداد لواشنطن: التشريعات تخص العراق ولابد أخذ ثقافة المجتمع بالاعتبار
808 مشاهدة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، أن التشريعات تخص الجانب العراقي ولا بد أخذ ثقافة المجتمع بنظر الاعتبار.

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في بغداد بالسيدة ازرا زيا مساعدة وزير الخارجية الامريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك".
 
واشادت زيا بحسب البيان بـ"الخطوات التي اتخذها العراق والتي تعكس تمسكه بالديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان"، مؤكدة على أن "شراكة الولايات المتحدة الامريكية والعراق هي الاساس في البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الانسان".

واشارت الى "بعض التشريعات العراقية ومدى اتساقها مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان وحضوره الدولي".

من جانبه، أكد وزير الخارجية أن "العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال البناء الديمقراطي لمؤسساته"، مشيراً الى أن "شعبه قد عانى من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل النظام السابق".
 
وأضاف أن "العراق يعمل على جعل حقوق الانسان ثقافة بتوفير المناخ المناسب لديمومتها ويسعى الى تعزيز حضوره في المحافل الدولية وتوضيح وجهات نظره بما يخدم تطوير علاقاته الخارجية".
 
وتابع البيان "اما بالنسبة للتشريعات فقد أكد الوزير ان هذه المسألة تخص الجانب العراقي ولا بد من أخذ ثقافة المجتمع العراقي بنظر الاعتبار"، مشيرا إلى "حرص العراق على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الاخرى على اساس المصالح المشتركة".
>>  انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
Play
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل الدفع الالكتروني في العراق - حلقة ١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-08
Play
مشاكل الدفع الالكتروني في العراق - حلقة ١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-08
Play
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-08
بالمختزل
Play
بالمختزل
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
Play
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
Play
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
Play
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
Play
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
Play
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
Play
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
Play
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
Play
العراق في دقيقة 8-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-08
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل الدفع الالكتروني في العراق - حلقة ١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-08
Play
مشاكل الدفع الالكتروني في العراق - حلقة ١٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-08
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-08
Play
منطقة السنك بغداد - الحلقة ١٩ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-08
بالمختزل
Play
بالمختزل
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
Play
رئاسة البرلمان .. تقدم يبحث عن تقدم ! - الحلقة ٢ | الموسم 3
15:00 | 2024-05-07
جات بالليل
Play
جات بالليل
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
Play
أرقام وأغاني 7-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
Play
نشرة ٧ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-07
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
Play
الناس الذي نحذر منهم 7-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-07
لعينيك
Play
لعينيك
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
Play
الحلقة 17 | 2024
06:00 | 2024-05-07
الهوا الك
Play
الهوا الك
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
Play
نصيحة من مختص - الحلقة ٣ | الموسم 9
14:30 | 2024-05-06
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
Play
طلبات 6-5-2024 | 2024
13:00 | 2024-05-06
مؤقت
مؤقت
مستمر
مستمر
سيصل للسعر الرسمي
سيصل للسعر الرسمي
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.