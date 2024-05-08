بغداد لواشنطن: التشريعات تخص العراق ولابد أخذ ثقافة المجتمع بالاعتبار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، أن التشريعات تخص الجانب العراقي ولا بد أخذ ثقافة المجتمع بنظر الاعتبار.

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس مجلس الوزراء في بغداد بالسيدة ازرا زيا مساعدة وزير الخارجية الامريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مخرجات زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، ومناقشة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك".

واشادت زيا بحسب البيان بـ"الخطوات التي اتخذها العراق والتي تعكس تمسكه بالديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان"، مؤكدة على أن "شراكة الولايات المتحدة الامريكية والعراق هي الاساس في البناء المؤسسي للديمقراطية وحقوق الانسان".



واشارت الى "بعض التشريعات العراقية ومدى اتساقها مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان وحضوره الدولي".



من جانبه، أكد وزير الخارجية أن "العراق قطع شوطاً كبيراً في مجال البناء الديمقراطي لمؤسساته"، مشيراً الى أن "شعبه قد عانى من انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل النظام السابق".

وأضاف أن "العراق يعمل على جعل حقوق الانسان ثقافة بتوفير المناخ المناسب لديمومتها ويسعى الى تعزيز حضوره في المحافل الدولية وتوضيح وجهات نظره بما يخدم تطوير علاقاته الخارجية".

وتابع البيان "اما بالنسبة للتشريعات فقد أكد الوزير ان هذه المسألة تخص الجانب العراقي ولا بد من أخذ ثقافة المجتمع العراقي بنظر الاعتبار"، مشيرا إلى "حرص العراق على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الاخرى على اساس المصالح المشتركة".