بحضور 173 نائبا.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وقالت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد مجلس النواب جلسته الـ24 من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وأضافت ان "عدد الحضور 173 نائبا".