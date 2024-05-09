مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان قرر رفع جلسته التي عقدها اليوم"، مشيرة الى ان " رئيس المجلس بالنيابة وجّه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة وتقصي الحقائق بحادثة الحريق في مدينة أربيل".وأضافت، ان "المجلس صوت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۸، كما صوت على مشروع قانون جهاز الامن الوطني العراقي، وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون العطلات الرسمية".وأنهى البرلمان، بحسب الدائرة الإعلامية، تقرير ومناقشة مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فضلا عن انهاء القراءة الاولى لقانون التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱۹.وفي وقت سابق عقد المجلس النواب جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الأول برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بحضور 173 نائبا.