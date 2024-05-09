المحكمة الاتحادية تنفي صدور قرار يخص الوكلاء ورؤساء الهيئات

وقالت المحكمة في بيان مقتضب اطلعت السومرية نيوز عليه، ان "المحكمة الاتحادية العليا تنفي بشكل قاطع صدور قرار منها يخص (الوكلاء ورؤساء الهيئات)".وأضافت أن "المحكمة لم تعرض عليها اي دعوى تخص ذلك ".