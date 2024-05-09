زيدان واللامي يبحثان الاجراءات القضائية التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية للصحفيين

وذكر بيان للقضاء ورد لـ السومرية نيوز، ان " زيدان أستقبل فائق زيدان اليوم الخميس الموافق 9 /5 /2024 نقيب الصحفيين مؤيد اللامي".وأضاف، البيان، ان "اللقاء بحث الاجراءات القضائية التي تكفل الحقوق الدستورية والقانونية لعمل الصحفيين وبما يعزز ثقافة حرية التعبير عن الرأي".