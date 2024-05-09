البرلمان يقرر تمديد فصله التشريعي 30 يوماً

قرر مجلس النواب، الخميس، تمديد فصله التشريعي الأول 30 يوماً.



‎وقال المجلس في بيان، إنه "استنادا للمادة 58 من الدستور ‎قررت رئاسة مجلس النواب ‎تمديد الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الخامسة".

وكشف البيان ان مدة التمديد "30 يوما".

وأعلن مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدها الخميس، ولم يحدد المجلس موعداً جديدا لجلسته القادمة.





‎