رسالة طويلة ومنزعجة.. الحكومة العراقية "تعاتب" الأمم المتحدة بسبب "أطراف أخرى"

الرسالة بحسب الوثائق المتداولة والتي لم يتسن للسومرية نيوز التأكد من صحتها لكنها متوافقة مع مضمون كلمة السوداني في مؤتمر المناخ في فبراير الماضي والتي طالب بها انهاء بعثة الأمم المتحدة، حيث تشير الرسالة الى أن الحكومة العراقية ذكرت الأمين العام للأمم المتحدة بطلب وزارة الخارجية العام الماضي بتمديد عمل البعثة الى أيار 2024، الا ان البعثة شكلت فريقا لبيان مدى حاجة العراق لاستمرار اعمال البعثة ولم يقتصر الامر على التشاور مع الحكومة العراقية، بل تضمن أطرافا أخرى ليس لها دور عند انشاء البعثة في العراق عام 2003، بحسب تعبير الرسالة.وأكد السوداني بحسب الرسالة، على ان العراق لم يعد بحاجة الى بعثة الأمم المتحدة، مطالبا بانهاء اعمالها في نهاية عام 2025 المقبل.