الخارجية البرلمانية تدعو للبدء باجراءات انهاء عمل بعثة الامم المتحدة

دعت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، وزارة الخارجية الى البدء باجراءات انهاء عمل بعثة الامم المتحدة في العراق.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب جبار الكناني في بيان، "ندعو وزارة الخارجية للبدء باجراءات انهاء عمل بعثة الامم المتحدة في العراق وبما ينسجم مع توجهات الحكومة العراقية".

وأظهرت رسالة متداولة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وموجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، "انزعاج العراق" من اعتماد بعثة الأمم المتحدة، على اراء "اطراف أخرى" لتحديد مدى احتياج العراق لاستمرار اعمال البعثة.

وأكد السوداني بحسب الرسالة، على أن العراق لم يعد بحاجة الى بعثة الأمم المتحدة، مطالبا بانهاء اعمالها في نهاية عام 2025 المقبل.