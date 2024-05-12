الشيخ حمودي يبدأ زيارة الى البصرة

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي زار محافظة البصرة الفيحاء وكان في استقباله محافظها اسعد العيداني في مطار البصرة الدولي".