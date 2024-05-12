تفاصيل اجتماع مسرور بارزاني وعبد اللطيف رشيد في أربيل

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مسرور بارزاني استقبل رئيس جمهورية عبد اللطيف رشيد، إذ اتفق الجانبان خلال الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، على ضرورة احترام مبادئ النظام الاتحادي، والكيان الدستوري لإقليم كردستان".وشدد الجانبان على "أهمية معالجة القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور والاتفاقات الموقعة".وبحسب البيان،اكد الاجتماع على "ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته الدستورية، بصفته حامي الدستور، بما يحفظ ويضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".