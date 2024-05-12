السوداني يكلف مستشاراً جديداً لشؤون السياحة والآثار والمغتربين

كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مستشاراً جديداً لشؤون السياحة والآثار والمغتربين.



وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلّف عمر حسن العلوي مستشاراً لشؤون السياحة والآثار والمغتربين".