السبت المقبل.. البرلمان يلتئم لانتخاب رئيس له

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت الموافق ١٨ /٥ /٢٠٢٤ لانتخاب رئيس مجلس النواب".وكان الاطار التنسيقي قد دعا يوم الاثنين الماضي القوى السنية للتوافق على اسم وحسم انتخاب رئيس البرلمان بغضون أسبوع، فيما استمرت الخلافات بين القوى السنية من جهة، وحزب تقدم من جهة أخرى، حيث أصرت بعض القوى السياسية المختلفة المضي نحو عقد جولة ثانية لانتخاب رئيس البرلمان بالرغم من انسحاب مرشح تقدم شعلان الكريم حينها، ماجعل الأنظار تصب نحو سالم العيساوي.لكن المعلومات تشير الى توافق من قبل كتلة الصدارة وتقدم على مرشح لمنصب رئيس البرلمان، فيما تقف كتل عزم وحسم والسيادة موقفا اخر يدعم مرشحين من خارج تقدم.