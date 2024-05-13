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السامرائي وبلاسخارت يبحثان تقييم التطورات السياسية في العراق
سياسة
2024-05-13 | 05:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 مشاهدة
السومرية نيوز - سياسة
أستقبل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين بلاسخارت.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس التحالف أن "اللقاء تركز على تقييم التطورات السياسية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة جهود بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمساعدة للعراق، وطلب الحكومة العراقية إنهاء مهمة البعثة الأممية في العراق، حيث أكدت المبعوثة الأممية أن هذا الطلب سيعرض على مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأنه في أقرب وقت".
وبحسب البيان، أعرب السامرائي عن "شكره لبلاسخارت وفريقها على الجهود التي بذلوها خلال السنوات الماضية في دعم العراق".
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