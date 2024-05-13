وقال المتحدث الرسمي باسم تقدم، يحيى المحمدي في منشور على منصة "أكس"، إن "تقدم تمثل الاغلبية السنية النيابية و محمود المشهداني مرشحنا لتولي منصب رئيس مجلس النواب".وأضاف، "ندعو الشركاء الى التصويت له في جلسة السبت القادم".يذكر أن مجلس النواب، كان قد حدد يوم 18 من الشهر الجاري موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.