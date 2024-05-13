السوداني وزيدان يبحثان تعزيز سبل تدعيم سيادة القانون

وقال مكتب السوداني في بيان، "ا لتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى البحث في عدد من المواضيع ذات العلاقة ببعض الإجراءات القانونية المتخذة في مختلف الملفات".

كما شهد اللقاء "التباحث والتداول في تعزيز السبل الكفيلة بتدعيم سيادة القانون، وترسيخ الأمن والاستقرار، والسلم المجتمعي، فضلاً عن جهود الأجهزة التنفيذية والقضائية في التنسيق المشترك لمكافحة الجريمة بجميع صورها".