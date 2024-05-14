وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان سفارة جمهورية العراق في بيروت قامت باخلاء سبيل 11 مواطناً عراقياً بعد ان تم احتجازهم من قبل السلطات الأمنية اللبنانية لسفرهم عن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت إلى المملكة العربية السعودية وتعذر السلطات السعودية ادخالهم وإعادتهم إلى مطار بيروت بتأريخ 2024/5/11 .وأشارت الى ان سفارة جمهورية العراق في لبنان قامت بالتواصل مع الاجهزة الامنية والقضائية المعنية وتمكنت من إخلاء سبيل جميع الموقوفين، فضلاً عن تواصلها طوال اليومين الماضيين مع اهالي المحتجزين وزيارتهم بشكل مستمر للوقوف على احتياجاتهم وقامت السفارة بنقل الموقوفين بعد إطلاق سراحهم الى الفندق ومتابعة احوالهم.وأكدت ان “سفارتنا في المملكة العربية السعودية تقوم بمتابعة انهاء الاجراءات الاخرى لحين غلق الملف بشكل نهائي وإعادتهم إلى العراق".وتسبب الاجراء اللبناني بغضب كبير في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، بعد قيام السلطات الأمنية هناك باحتجاز 11 عراقيا بينهم رجال ونساء كبار بالسن، وذلك بعد اعادتهم من قبل السعودية الى لبنان لانهم يحملون فيزا سياحية وليست متخصصة بالحج.