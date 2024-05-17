ستبقى معتمدة لـ5 جمع حتى حلول عيد الغدير.. النص الكامل لخطبة الصلاة الموحدة

وحملت وثيقة الخطبة المركزية الموحدة، التي حصلت عليها السومرية نيوز، توجيها كتبه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بخط يده على نسخة الخطبة، بان يتم اعتماد هذه الخطبة المركزية في كل جمعة لحين حلول عيد الغدير.ويوافق عيد الغدير الـ18 من شهر ذي الحجة، ويصادف هذا العام الـ25 من شهر حزيران المقبل، مايعني ان هذه الخطبة سيتم تكرارها مركزيا لمدة 5 جمع لحين حلول عيد الغدير.وتضمنت الخطبة الحديث عن مناقب الامام علي عليه السلام، وكذلك التطرق لعدد من الايات القرانية التي تتوافق مع مضمون حجة الوداع وعيد الغدير.