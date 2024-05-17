السيد الصدر يوجه رسالة لمصلّي "جمعة الغدير"

وقال السيد الصدر في تغريدة مقتضبة تابعتها السومرية نيوز: "شكرا لعشاق الغدير".وشارك الملايين من مناصري السيد الصدر، في معظم المحافظات العراقية، بصلاة الجمعة الموحدة المركزية، المساندة لطلب تشريع قانون عطلة عيد الغدير.والقى خطباء صلاة الجمعة الموحدة في جميع المحافظات المشاركة، خطبة مركزية وجه السيد الصدر ان تكون معتمدة في جميع الجمع المقبلة لحين حلول عيد الغدير في 25 حزيران المقبل.