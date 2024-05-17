عشية انتخاب الرئيس.. نائب يوجه دعوة لاختيار شخصية كفؤة لرئاسة البرلمان

وقال الحيدري في منشور على منصة "اكس" تابعتها السومرية نيوز، انه "عشية انتخاب الرئيس ندعو اخواني واخواتي النواب للتصويت لاختيار شخصية كفؤة وقوية وتؤمن بقوة المؤسسة لا بقوة الشخصية التي ترأسها ونطالب بان يعيد الرئيس الجديد دفة القيادة للبرلمان واخذ دوره الرقابي والتشريعي دون محاباة او اتفاقات خارج البرلمان او في الغرف المظلمة".وأضاف: "سنضع اصواتنا وامانة شعبنا في الشخص الذي نراه مؤهل لإدارة السلطة التشريعية (صوت الشعب) بعيدا عن التحزب والعنصرية والتخندقات الاثنية والطائفية وشراء الذمم".وتابع: "نغتنم هذه الفرصة بالشكر والتقدير لما قدمته رئاسة البرلمان الحالية ونعول عليها بأبعاد كل المؤثرات على الية الانتخاب كالتصوير بالهواتف النقالة والاشارات في أوراق الانتخابات وافراغ منصة الانتخاب عن وجود شخصيات نيابية حالية او سابقة قد تؤثر على حرية النائب اثناء الادلاء بصوته ومنع الترويج والتثقيف والتأثير على النواب قبل عملية التصويت".