نائب يعلن تأييده لترشيح العيساوي لرئاسة البرلمان

وقال الزهوان في منشور على منصة "أكس" تابعتها السومرية نيوز، انه "القيادي في حزب الجماهير الوطنية النائب هيثم محمود الزهوان يعلن تأييده لترشيح الأخ النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي ويدعو له بالتوفيق والنجاح ونيل الثقة من النواب في البرلمان".