رئاسة البرلمان تقرر تخصيص جلسة اليوم لانتخاب الرئيس فقط

السومرية نيوز – سياسة



كشف مصدر نيابي، اليوم السبت، أن رئاسة مجلس النواب قررت تخصيص جلسة اليوم السبت لانتخاب الرئيس الجديد فقط.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة البرلمان قررت الغاء الفقرة الاولى والثانية من جدول اعمال جلسة اليوم وابقاء فقرة انتخاب رئيس المجلس فقط"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.





ويعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ أيار 2024، جلسة "مهمة" قد تغير من الساحة السياسية كثيراً، اذ يوجد في جدول الاعمال 3 فقرات أهمها انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.