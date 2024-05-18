اتفاق سياسي على فصل النائب "المشاغب" خلال جلسة انتخاب الرئيس

السومرية نيوز - سياسة



كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، على وجود اتفاق سياسي بين الكتل لفصل النائب "المشاغب" خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الكتل السياسية اتفقت على إحالة كل نائب الى لجنة السلوك النيابي وفصله من المجلس في حال افتعال مشكلة اثناء جلسة التصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان".



وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 18 مايو/ أيار 2024، جلسة "مهمة" بحضور 183 نائبا قد تغيير من الساحة السياسية كثيراً بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل أواخر العام الماضي، بقرار باتّ من قبل المحكمة الاتحادية العليا.