عدد الحضور ارتفع لـ258 نائباً.. البرلمان يباشر بإجراءات انتخاب رئيسه

باشر مجلس النواب، اليوم السبت، بإجراءات انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فيما ارتفع عدد الأعضاء الحضور إلى 258 نائباً.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب باشر الان بإجراءات انتخاب رئيسه الجديد".



وأشار إلى أن "عدد النواب الحضور ارتفع إلى 258 نائبًا".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته الـ25 من الفصـــل التشريعـــي الأول / السنـة التشريعية الثالثة / الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس البرلمان بالنيابة مـحـسـن الـمندلاوي، وبحضور 183 نائباً.