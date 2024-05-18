السومرية تنشر أسماء المرشحين لرئاسة مجلس النواب العراقي

تنشر السومرية نيوز، أسماء المرشحين لشغل منصب رئاسة مجلس النواب العراقي.

وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن عدد المرشحين لرئاسة مجلس النواب بلغ أربعة، وهم: (النائب سالم العيساوي، النائب طلال الزوبعي، النائب عامر عبدالجبار، والنائب محمود المشهداني).



وكان البرلمان أعلن عن المباشرة بإجراءات انتخاب الرئيس الجديد، فيما ارتفع عدد النواب الحضور إلى 258 نائباً بعد ان كان 183 نائباً في بداية عقد الجلسة.