انتخاب الرئيس.. البرلمان يُنهي اقتراع الجولة الثانية ويتجه للفرز

وذكر بيان للدائرة الإعلامية ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيسه".وأضاف، أن "عدد النواب المصوتين بلغ ٣١١ نائباً".في السياق، أفاد مصدر برلماني، لـ السومرية نيوز، بـ"اختيار النواب (احمد الجبوري وعلي الموسوي وعالية نصيف) مع ثلاثة نواب اخرين للاشراف على بـدء فـرز وعد الأصـوات".