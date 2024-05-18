البرلمان يتجه لجولة ثالثة من أجل حسم اختيار رئيسه

فشل مجلس النواب، اليوم السبت، بانتخاب رئيس جديد له، لينتقل إلى جولة ثالثة بعد عدم تمكن أي مرشح لمنصب الرئيس من تحقيق عدد الأصوات المطلوب وهو 166 صوتاً.





- النائب سالم العيساوي ١٥٨ صوت



- ⁠النائب عامر عبدالجبار ٣ صوت



- ⁠النائب محمود المشهداني ١٣٧ صوت



- ⁠عدد الأوراق الباطلة ١٣ صوت.



وكان قد انهى مجلس النواب، عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيسه، فيما بلغ عدد المصوتين 311 نائباً.

وبحسب الدائرة الإعلامية للمجلس، جاءت الأصوات وفق الآتي:- النائب سالم العيساوي ١٥٨ صوت- ⁠النائب عامر عبدالجبار ٣ صوت- ⁠النائب محمود المشهداني ١٣٧ صوت- ⁠عدد الأوراق الباطلة ١٣ صوت.وكان قد انهى مجلس النواب، عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيسه، فيما بلغ عدد المصوتين 311 نائباً.