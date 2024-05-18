خلافات وشجار بالايدي داخل قبة البرلمان (فيديو)

أظهرت لقطات من داخل قبة البرلمان، اليوم السبت، حصول خلافات وشجار بالأيدي بين أعضاء المجلس.

وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه السومرية نيوز، اظهر خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب تطورت الى شجار بالأيدي وفوضى عارمة داخل قبة البرلمان.



وكان المجلس قد اجرى تصويتا لاختيار رئيس للمجلس لكن عدم حصول أي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد ما دفع المجلس الى اعلان وجود جولة ثالثة لحسم المنصب.