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نائب بشأن ما حدث خلال جلسة اليوم: إساءة للمؤسسة التشريعية

سياسة

2024-05-18 | 15:46
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
نائب بشأن ما حدث خلال جلسة اليوم: إساءة للمؤسسة التشريعية
2,323 مشاهدة

اعتبر النائب علاء الحيدري، السبت، أن ما حدث خلال جلسة اليوم إساءة للمؤسسة التشريعية.

وقال الحيدري في بيان، "على هيئة رئاسة البرلمان إحالة النواب الذين تشاجروا إلى لجنة السلوك النيابي".
 
وأضاف أن "ما حدث خلال جلسة البرلمان اليوم يعتبر إساءة للمؤسسة التشريعية".
 
وأظهرت لقطات من داخل قبة البرلمان، اليوم السبت، حصول خلافات وشجار بالأيدي بين أعضاء المجلس.
 
وكان المجلس قد اجرى تصويتا لاختيار رئيس للمجلس لكن عدم حصول أي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد ما دفع المجلس الى اعلان وجود جولة ثالثة لحسم المنصب.
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