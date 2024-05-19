العزم: ما حدث بجلسة البرلمان انتهاك خطير ونطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل



وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التحالف يستنكر بشدة أعمال الشغب والتجاوزات غير المشروعة التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ليلة أمس من قبل نواب من كتلة تقدم" .



وأضاف أن "هذه التصرفات الرخيصة والمضرة بسمعة المجلس والدولة بشكل عام تمثل إعاقة متعمدة للإجراءات الدستورية والسياسية والقانونية الواجب اتباعها".



وأكد تحالف العزم أن "هذه الأفعال تعد انتهاكًا خطيرا للديمقراطية وسيادة القانون في العراق، ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بالتدخل العاجل لحماية النظام الديمقراطي ومنع أي جهات من الإضرار بالعملية الانتخابية والإساءة إلى سمعة الدولة العراقية".



وشدد تحالف العزم على التزامه بـ"المسار الديمقراطي والدستوري في تشكيل السلطات المنتخبة، ويدعو رئاسة مجلس النواب وجميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بالقانون وتحديد موعد جديد وخلال اليومين القادمين بهدف إكمال جلسة الانتخاب بشكل نزيه وشفاف يعكس إرادة الشعب العراقي". وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "التحالف يستنكر بشدة أعمال الشغب والتجاوزات غير المشروعة التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ليلة أمس من قبل نواب من كتلة تقدم" .وأضاف أن "هذه التصرفات الرخيصة والمضرة بسمعة المجلس والدولة بشكل عام تمثل إعاقة متعمدة للإجراءات الدستورية والسياسية والقانونية الواجب اتباعها".وأكد تحالف العزم أن "هذه الأفعال تعد انتهاكًا خطيرا للديمقراطية وسيادة القانون في العراق، ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بالتدخل العاجل لحماية النظام الديمقراطي ومنع أي جهات من الإضرار بالعملية الانتخابية والإساءة إلى سمعة الدولة العراقية".وشدد تحالف العزم على التزامه بـ"المسار الديمقراطي والدستوري في تشكيل السلطات المنتخبة، ويدعو رئاسة مجلس النواب وجميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بالقانون وتحديد موعد جديد وخلال اليومين القادمين بهدف إكمال جلسة الانتخاب بشكل نزيه وشفاف يعكس إرادة الشعب العراقي".

ورفع مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس المجلس، أمس السبت (18 أيار 2024) من دون اكمال الجولة الثالثة لانتخاب الرئيس.



وشهدت الجلسة قبيل رفعها خلافات حادة وشجارا بالأيدي بين أعضاء المجلس دون معرفة أسباب الخلاف الذي أدى الى تلك المشاجرة.



وكان المجلس قد اجرى تصويتا لاختيار رئيس للمجلس لكن عدم حصول أي من المرشحين على اغلبية النصف زائد واحد ما دفع المجلس الى اعلان وجود جولة ثالثة لحسم المنصب.