مجلس الوزراء يصوّت على جداول موازنة 2024 ويحيلها إلى البرلمان

وذكر بيان مقتضب لرئاسة مجلس الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء صوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.