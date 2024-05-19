أول تعليق من الحلبوسي بعد "فشل" جلسة انتخاب الرئيس

أكد رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن كتلته تحتفظ بحقها في اختيار رئيس مجلس النواب.

وقال الحلبوسي في بيان مقتضب، "تقدم تحتفظ بحقها في اختيار رئيس مجلس النواب باعتبارها الكتلة السنية الاكثر عددا وهذا استحقاق لا يمكن التنازل عنه فهو حق الجمهور والناخبين الذين وضعوا ثقتهم بنا".



ويوم أمس، فشل مجلس النواب العراقي بانتخاب رئيس جديد بعد عدم حصول أي من المرشحين على 166 صوتاً.