استئناف النجف تصدر أمر قبض بحق "الملا"

أصدرت محكمة استئناف النجف، اليوم الاحد، أمر قبض بحق النائب السابق حيدر الملا؛ عن "جرائم تمس الشعور الدينية".

من جهتها، قررت هيئة الإعلام والاتصالات، منع ظهور النائب السابق حيدر الملا في القنوات الإعلامية لمدة 60 يوماً.