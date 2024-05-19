الأعرجي: نتابع بقلق كبير ما حصل للرئيس الإيراني

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، متابعته بقلق كبير لما حصل للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معتبراً أن الأخير وقف دائما الى جانب العراق.



وقال الأعرجي في كلمة له، "نتابع بقلق كبير ما حصل لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة ونسأل الله السلامة والنجاة لهذه الشخصية الكبيرة التي وقفت دائما الى جانب العراق والقضايا التي تهم الشعب العراقي والمنطقة".

وأضاف "ما حصل من هبوط اضطراري وسوء الأحوال الجوية ومعه وزير الخارجية وعدد من الشخصيات ونشاطر الشعب الإيراني الدعاء والقيادة الإيرانية والسيد القائد هذا القلق".

وتابع الأعرجي "يبقى العراق وايران في مواجهة الأعداء من اجل امن المنطقة"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعلن مساندته وتكون إمكانيات العراق لمساعدة الاخوة في الجمهورية الإسلامية للبحث عن الطائرة".

وتعرضت مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه لحادث في إحدى مقاطعات محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.



وتضم الطائرة "المفقودة"، كل من الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربابیجان الشرقية مالك رحمتي، بالإضافة إلى إمام جمعة محافظة تبریز محمد علی آل هاشم، فضلاً عن مرافق وقائد فريق مرافقة الرئيس الإيراني، وطاقم الطائرة.