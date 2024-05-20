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العراق يعزي إيران حكومة وشعبًا بوفاة رئيسي ورفاقه

سياسة

2024-05-20 | 02:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يعزي إيران حكومة وشعبًا بوفاة رئيسي ورفاقه
2,020 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

قدمت شخصيات حكومية وسياسية عراقية، التعازي الى ايران حكومة وشعبًا بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وعدد من المسؤولين بتحطم طائرتهم شمال غربي ايران.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد الإلهيين، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".

وأضاف، "إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومة وشعبا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

من جانبه، قدم رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، التعازي بوفاة الرئيس رئيسي، فيما وصفه بالشخصية السياسية الإسلامية البارزة.\
وقال السيد الحكيم، في بيان ورد للسومرية نيوز: "تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد الشخصية السياسية الإسلامية البارزة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية أثر سقوط مروحية كانت تقلهم شمال غربي البلاد".

واستذكر السيد الحكيم، "الدور البارز للفقيد في الحياة الثورية والسياسية والثقافية لإيران والمنطقة والعالم"، مستدركا بالقول "إننا نتقدم بخالص آيات الحزن والعزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي كما نشاطر الشعب الإيراني الكريم والحكومة الإيرانية مشاعر الحزن وإلى أسرة الفقيد ومتلقيه بالتعازي سائلين الباري -عز وجل- أن يتغمد الفقيد العزيز ورفاقه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".

وفي ذات السياق، قدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، معربيا في بيان ورد للسومرية نيوز عن "خالص تعازيه ومواساته، إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، وقيادة وشعب إيران، باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد الإلهيين، وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية المرافق لهما، خلال تحطم المروحية التي كانت تقلهم أثناء واجب العمل شمال غرب إيران".

وقال المندلاوي: إن "استشهاد الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الحكوميين، آلم قلوب جميع المؤمنين، وان الشعب العراقي يشارك الأخوة في الجمهورية الإسلامية عظيم الحزن والأسى بهذه الفاجعة"، مؤكدا أن "إيران قادرة على تجاوز هذه اللحظات العصيبة بإيمان وثبات وتماسك قيادتها وشعبها".

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