العزم يعزي إيران بحادثة تحطم طائرة رئيسي

السومرية نيوز – سياسة



عزى تحالف العزم، اليوم الاثنين، الحكومة والشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ورفقائه الآخرون بحادثة تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم شمالي البلاد.

أدناه نص البيان:

