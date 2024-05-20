رئاسة البرلمان تنشر جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل

السومرية نيوز – سياسة



أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، فقرات وجدول أعمال البرلمان لجلسة يوم الأربعاء المقبل، فيما شهد الجدول خلو فقراته من استكمال التصويت على الرئيس الجديد للبرلمان.

أدناه جدول الأعمال: