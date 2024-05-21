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"من يحمي الشركة الأمنية بمطار بغداد فهو مجرم".. "بزنس انتل" بمرمى النزاهة
سياسة
2024-05-21 | 06:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,545 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
بعد ان ظهرت عليها شبهات فساد خلال الفترة الأخيرة، اعتبرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، ان من يحمي شركة "بزنس انتل" الأمنية المعنية بحماية مطار بغداد الدولي "فهو مجرم".
وقالت عضو اللجنة النائبة سروة عبد الواحد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الشركة الأمنية داخل مطار بغداد لم تدفع رواتب موظفيها منذ ثلاثة أشهر، ومن يحمي هذه الشركة فهو مجرم ولا يملك ضميراً وهو يعرف أن من يحمي أمن المطار يعمل من دون راتب".
وأضافت عبد الواحد، أن "الأمر يحتاج تدخلاً فورياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وكذلك وزير النقل"، مؤكدة أن "لجنة النزاهة ستفتح هذا الملف وتطالب بتغيير الشركة وسحب الحصانة منها ومحاسبتها لأنها لا تنفع أن تكون بمستوى المسؤولية".
وأظهرت وثائق داخلية وخارجية لشركة بزنس انتيل الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد وفق عقد ابرمته مع العراق في أكتوبر 2022، عمليات مشبوهة تحيط بأعمال الشركة أو فرعها في بغداد على الأقل، فيما لا تقتصر الشبهات على فرع الشركة بل يطال الجهات العراقية المسؤولة المتمثلة بشركة الملاحة وإدارة المطارات.
واعتبرت شركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بحماية أمن مطار بغداد الدولي، الأحد (19 أيار 2024) أن "العلاقات والمصالح المشبوهة" التي تربط المدير المفوض السابق فراس العزاوي بدوائر ومؤسسات عراقية تقف بوجه إنهاء تفويض الشركة للعزاوي المتهم بسحب 8 ملايين دولار من حساب الشركة دون علمها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ السومرية نيوز، إن "الأجهزة الأمنية بصدد التحرك لاعتقال المفوض السابق فراس العزاوي المتواجد الان في إحدى فنادق العاصمة بغداد، بتهمة اختلاس 8 ملايين دولار من شركة بزنس انتل المعنية بحماية امن مطار بغداد الدولي".
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