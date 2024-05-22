السوداني يلتقي المرشد الإيراني في طهران

السومرية نيوز – سياسة



التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالمرشد الإيراني السيد علي خامنئي، على خلفية تقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبحسب وكالة "ايسنا" الإيرانية، فإن السوداني في لقاء مع قائد الثورة، نيابة عن حكومة وشعب العراق، قدم تعازيه لحكومة وشعب إيران.



وأعرب المرشد الإيراني خامنئي والشعب الإيراني عن تعازيهم بالنيابة عن حكومة وأمة العراق.

وانطلق وفد عراقي يتكون من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية وعدد من الوزراء والمحافظين للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء للرئيس الإيراني ورفاقه.