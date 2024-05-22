تتضمن 6 فقرات.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

السومرية نيوز – سياسة



عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء 22 مايو/ايار 2024، جلسته الـ26 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمندلاوي.



الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 26 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 167 نائباً".

ويتضمن جدول اعمال الجلسة، 6 فقرات، وهي التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019، ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ومشروع قانون العطلات الرسمية.



بالإضافة الى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيئة الحشد الشعبي، ولمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، فضلاً عن القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.