جمع تواقيع نيابية لأدراج "يوم الشهيد التركماني" كعطلة رسمية (وثائق)

وبحسب وثائق حصلت عليها السومرية نيوز، فانه تم جمع تواقيع نيابية لأدراج مقترح اعتبار "يوم الشهيد التركماني" كمناسبة وعطلة رسمية ضمن مشروع قانون العطلات الرسمية.ودعا الصالحي، الكتل السياسية في البرلمان الى دعم حقوق المكون والمساهمة في تمرير المقترح.الوثائق ادناه: