مجلس النواب يرفع جلسته

وذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته".يذكر أن المجلس أتم خلال جلسة اليوم، التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية، والذي تضمن عطلة بيوم "عيد الغدير".وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون العطلات الرسمية".وتضمن مشروع القانون، تعطيل الدوام الرسمي بأيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".