السامرائي يشارك في مراسم تشييع الرئيس الإيراني

وبحسب بيان لحالف العزم، عبّر السامرائي عن خالص تعازيه ومواساته للمسؤولين الإيرانيين، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الرئيس ورفاقه بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الشعب الإيراني وقيادته الصبر والسلوان.وبدأت صباح الثلاثاء (21 أيار 2024) مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم، واحتشد الالاف من المشيعين والمعزين.وصباح أمس الأربعاء (22 أيار 2024) أقيمت المراسم في طهران، حيث نقلت الجنازة في الساعات الاخيرة من ذلك اليوم إلى "مصلى الإمام الخميني" في العاصمة طهران لتوديعها.وبعد ذلك، نقلت الجثامين صباح اليوم الخميس إلى بيرجند في محافظة خراسان الجنوبية، ومنها إلى مدينة مشهد عاصمة المحافظة حيث ستُدفن بجوار مرقد الإمام الرضا ليل الجمعة.