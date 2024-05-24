العراق يبدي موقفاً من قرار العدل الدولية حول رفح

وقال السوداني في منشور على منصة "أكس"، "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فوراً عن أهلنا في رَفح، بوصفه تعبيراً عن الضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كلّ حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزّة".وأضاف، "لقد دعا العراق مراراً المجتمع الدوليّ أن يتولّى مسؤولياته لردع وحشية الاحتلال، والعمل على إنهاء معاناة شعب كامل لا يطالب سوى بحقه في الحياة".