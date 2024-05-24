نائب يتهم المندلاوي بتعطيل انتخاب رئيس البرلمان

وقال الدليمي، في منشور على منصة "أكس"، إن "النائب الاول محسن المندلاوي اثبت فشله في ادارة جلسات البرلمان بتجاهله الصارخ للدستور والنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، وانحيازه لطرف دون اخر عند طريق تأخيره المتعمد لجلسة اختيار رئيس البرلمان واهدار حقوق مكون رئيسي في البلاد".وأضاف، أنه "لا يخفى على الجميع تطاوله اللفظي على زملائه مما قدم نموذجا سيئا عن صورة البرلمان"، مطالبا "بمحاسبة صارمة لكل من يتعمد تنفيذ اجندات حزبية واستغلال سلطاته لخدمة الحزب الذي ينتمي اليه، ومن يسيء لمكانة البرلمان وهيبته".