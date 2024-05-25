فائق زيدان يصل طهران لحضور مجلس عزاء الرئيس الإيراني

وبحسب بيان للقضاء العراقي، كان في استقبال زيدان في المطار النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية حمزة خليلي.وترأس القاضي فائق زيدان وفدا قضائيا رفيع المستوى يتكون من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم الخفاجي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، وكل من رئيس استئناف بغداد/ الرصافة القاضي عماد الجابري، ورئيس استئناف بغداد الكرخ/ القاضي خالد المشهداني، ورئيس استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق، ورئيس استئناف كربلاء القاضي أحمد هادي، ورئيس استئناف النجف القاضي حسن سودي.