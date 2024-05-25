موقف سياسي عراقي من قرار "العدل الدولية" بشأن الحرب في رفح

التحالف ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "نرحب بصدور قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف العمليات العسكرية (الإسرائيلية) في منطقة رفح بقطاع غزة"، مبينا ان "هذا القرار الملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة هو انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني وتأكيد على حقوقه المشروعة".وأضاف، "وفي الوقت الذي نشيد فيه بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه سيحيل هذا القرار إلى مجلس الأمن الدولي، ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم خلف هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال حكومة الكيان الصهيوني له، بهدف إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني".